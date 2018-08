Daddy Yankee consigue que Janet Jackson viaje por primera vez en metro

Todos sabemos que viajar en el metro a la hora punta puede convertirse en una batalla campal por la masificación. Y en Nueva York no es diferente. Claro que si…, de pronto, entre los viajeros te encuentran a Janet Jackson y Daddy Yankee, la situación puede ponerse mucho peor.

Y que conste que no estoy planteando una hipótesis sino que ha sido un hecho real. Ambos están en plena promoción de Made for now y una de las citas de su agenda era el Harlem Week Festival. Y decidieron que la mejor manera de impactar con su visita era llegar de una forma poca habitual en ellos.

Porque seamos sinceros, cuando pensamos en el transporte de este tipo de artistas de éxito mundial, se nos pasan por la cabeza jets privados, limusinas o cochazos que poco tienen que ver con los vagones bajo tierra.

Pero oye, que nunca se sabe a quién te vas a encontrar como compañeros de asiento. Para Janet Jackson, aunque suene increíble, era la primera vez y aseguró que su nuevo partner en lo musical le estaba enseñando.

El portorriqueño sabe de qué va el asunto aunque lo tenía un poco olvidado. “En el presente viajando en el tiempo. Recuerdo cuando tomaba el subway para ir a los estudios en Nueva York”, escribía en sus redes.

Desde luego, en aquel pasado seguro que no iba rodeado de guardaespaldas y gente anónima, móvil en mano con la intención de grabar cada paso que la pareja daba bajo tierra.

Parece que el regreso de Janet Jackson está haciendo ruido. Veremos si logra devolver a sus mejores tiempos en los que no lograba eclipsar a su hermano pero andaba cerca.

El vídeo de Made for now ya ha superado los 17 millones de reproducciones, cifras que la cantante no conseguía desde hace muchos años. Y, debe ser por eso que no se separa de su nuevo compañero de aventuras.