C. Tangana se autodefine como el Jay-Z español en su nuevo tema

C. Tangana se reafirma como el rapero más exitoso, con más poder y más dinero de España en su nuevo tema. Esto no lo decimos nosotros, claro. Como siempre, lo canta él.

El artista acaba de lanzar Spanish Jigga Freestyle, una canción que no es improvisada para nada y en cuya letra C. Tangana no da puntada sin hilo.

En directo en un estudio, de la mano de VEVO, el artista se autodefine como el Jay-Z español, es decir, el rapero más importante de nuestro país. A la letra le suma los temas habituales y a los que nos tiene acostumbrados: drogas, mujeres, envidias y enemigos. Ah, y dinero, claro.

La base de Spanish Jigga Freestyle corresponde a LivingLargeInVenus, productores que ya trabajaron con C. Tangana en Ídolo. Por ahora, el cantante sigue apostando por nuevos singles que se encuentran fuera de sus dos discos.

Bien duro ya es disco de oro y Traicionero tampoco se está quedando atrás. Mientras, Llorando en la limo (este tema sí está incluido en el álbum Avida Dollars) es disco de platino. Vamos, que el verano le está yendo de lujo.

Además, todo indica a que dentro de muy poco lanzará una colaboración junto a Becky G. Teniendo en cuenta que son dos de los artistas que más triunfan en la música urbana, es más que probable que el tema se convierta en un éxito.