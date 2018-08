La nueva relación de Noah Cyrus nos ha dejado un temazo

Noah Cyrus –sí, la hermanísima pequeña de Miley- tiene nuevo chico. Se trata de Lil Xan, una de las promesas del rap estadounidense. Con tan solo 21 años, este californiano de ascendencia mexicana puede presumir de tener un single que ha conseguido un disco platino: Betrayed.

Aunque hace un mes que se hizo pública su relación, ha sido en la alfombra roja de los VMA’s cuando la benjamina de los Cyrus la ha hecho oficial–al menos fuera de Instagram-. De hecho, fue una de las parejas con más química de la gala. Solo hay que ver las fotos de la noche para comprobarlo.

Puede que todo el mundo lo conozca por Lil Xan, pero en realidad se llama Diego Leanos. Decidió ponerse este nombre artístico por el medicamento Xanax. Y es que durante su adolescencia estuvo enganchado a esta sustancia. De hecho su álbum debut se llama Total Xanarchy y fue lanzado en 2017.

Puede que en España pasase desapercibido el lanzamiento de este disco, pero cuenta con colaboraciones de la talla de Diplo o Swae Lee. ¡Nada mal!

Como muchos de los artistas de la generación Z, Lil Xan comenzó a ser conocido gracias a Youtube y SoundCloud. Fue en estas plataformas donde su carrera musical empezó, logrando perfilar un futuro profesional para el cantante.

Y es que, por desgracia, Lil Xan no ha tenido una infancia fácil. Durante su adolescencia, antes de ser conocido, estuvo trabajando como barrendero y vendiendo droga. Todo eso antes de abandonar los estudios secundarios en los primeros años. Vamos, ¡una joyita!

Por suerte, el futuro le ha sonreído a Lil Xan y ahora puede dedicarse a lo que realmente le gusta: rapear. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que junto a tu pareja en una canción?

A pesar de llevar menos de dos meses de relación, Noah y Lil Xan no han dudado en lanzar una canción que hable de su relación: Dead or Live. Con una base electro, un ritmo pegadizo y la inconfundible voz de Noah, la canción engancha desde el primer segundo.

Noah Cyrus y Lil Xan han lanzado 'Life or Die'

¿Y cómo se conocieron Noah y Lil Xan? Como buenos representantes de la Generación Z lo hicieron a través de mensajes directos de Instagram. “Me envió un mensaje directo en febrero, algo así, y pasé meses sin verlo. Luego me di cuenta de que me seguía y pensé ‘Qué guay que me sigue Lil Xan’ y lo seguí de vuelta. Luego vi su mensaje y empezamos a quedar y a hacer música”, confesó Noah Cyrus en una entrevista para E! News.