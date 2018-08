The Chainsmokers ft Emily Warren - Side effects [2018]

Puede que el nombre de Emily Warren no te suene demasiado pero es una de las compositoras más prolíficas de la industria. Le ha escrito cancones a gente tan dispar como Dua Lipa, Shawn Mendes, Melanie Martínez, Fifth Harmony, Becky G, David Guetta o 5 Seconds of summer, entre muchos otros.

Ahora, su nombre empezará a sonar con más fuerza. Es lo que ocurre cuando The Chainsmokers fichan a alguna voz que pocos conocen y que acaba triunfando con su incipiente carrera. Eso ocurrió con Halsey cuando le puso voz a Closer y todavía no la conocían muchos.

“Emily la ha roto, porque se ha estado matando escribiendo para tantos artistas, así que, aunque el mundo no la conozca, la comunidad musical lo hace muy bien. Y esperamos que Side effects arroje más luz sobre su increíble talento”, dijeron a Excelsior.

El duo de productores neoyorkino cuenta ahora con Emily aunque no es la única chica que han fichado para su nuevo tema, avance de lo que será su segundo álbum.

También han contado, para el vídeo, con una de las actrices de la serie juvenil Riverdale. Camila Mendes no es capaz de parar de bailar mientras recorre un hotel muy peculiar donde el ritmo no falta. Bajo la dirección de Matthew Dillon Cohen han logrado crear un vídeo adictivo ante el que es difícil mantenerse parado.

"Parece que bailar en los videos musicales de otras personas se ha convertido en uno de mis pasatiempos favoritos", escribía la actriz en sus redes, en referencia, a que también ha participado bailando en el último vídeo de Maggie Rogers.