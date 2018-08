Cardi B ft Kehlani - Ring [2018]

Decidió cancelar su gira con Bruno Mars porque el nacimiento de su hija Kulture le ha cambiado la manera de ver las cosas. Quiere estar más tiempo con su primogénita pero eso no impide que, aunque no salga a la carretera, Cardi B siga haciendo cosas.

La hemos visto en la gala de los MTV Video Music Awards y también en su más reciente vídeo, Ring, que comparte con una de las promesas del momento: Kehlani. Es uno de los temas de Invasion of privacy, el álbum debut de la mujer de Offset.

En un duelo de exuberantes rubias platino (sí, han dejado su habitual moreno), ambas cantantes logran un fuerte contraste entre sus vestidos un tanto futuristas y la nostalgia de unos tiempos en los que los teléfonos todavía iban ligados a un cable.

Y es que de eso va el tema, de esperar la llamada de un amor imposible que nunca llega, ¿a quién no le ha pasado alguna vez?

El vídeo está dirigido por Mike Ho, especialista en vídeos de temática latina y que ha trabajado con artistas como Sofía Reyes, Maluma o Abraham Mateo aunque, en este caso, hay poco de latino y mucho de R&B.

La rapera bromeaba en redes sobre el lanzamiento del vídeo. “Estoy contenta con la respuesta que está teniendo, pero no he tenido ni siquiera la oportunidad de ver la edición final. No sabía ni que salía hoy… Han debido ser los rusos, esos malditos rusos que han ayudado a Trump. ¡Lo sabía!”, escribía.