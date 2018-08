Lo de Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz no se ha terminado

En la Academia de Operación Triunfo ya les prepararon para ello. Sabían que la fama lleva aparejada una serie de situaciones nuevas para ellos con las que tendrían que aprender a lidiar y una de ellas era enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre su vida privada.

Ana Guerra ha tenido que hacer un master en esta materia porque no le han faltado ocasiones en las que aprender sobre la marcha. Primero fueron los rumores de su ruptura con Jadel, el novio que vimos apoyándola durante el concurso y que parece que ahora forma parte del pasado.

Luego llegaron los rumores de una relación con José Lamuño, el actor que aparece en su primer videoclip en solitario. Parece que aquello quedó en una amistad. Pero las ganas por ver a Ana War enamorada han hecho que salieran más rumores de relaciones. La más mediática, la que se supone que mantenía con Miguel Ángel Muñoz.

Aunque ella no cesa de repetir que no habla de su vida privada, lo cierto es que la prensa sigue intentando sacarle una confesión al respecto que todavía no ha surgido. Por eso, no queda más remedio que seguirle la pista e ir atando cabos.

Después de que los rumores sobre esta posible relación se calmaran, parece que han vuelto a avivarse tras la felicitación que el actor le ha mandado a la cantante por haber conseguido un disco de platino por las ventas de su single Ni la hora.

Aprovechó un tuit de Lola Indigo para dirigirse a su amiga. Un bonito mensaje que ella no dudó en comentar: “Joooo gracias Miguel”. Un gesto inocente que ha vuelto a avivar los rumores.

El actor y la cantante se conocieron durante la grabación de Pasapalabra. Luego coincidieron en el Teatro Real donde asistieron a un recital de Hans Zimmer y, un día después, volvieron a coincidir viendo a Lenny Kravitz en el Wizink Center.

José Lamuño, Nerea, Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz en 'Pasapalabra'. /

Aunque a ella la hemos visto recorriendo el país de concierto en concierto y a él, de vacaciones en Ibiza, lo cierto es que se han seguido la pista como demuestra este mensaje.