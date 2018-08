Spike Lee pone imágenes a uno de los temas inéditos de Prince

En la década de los 80 Prince grabó una serie de temas a voz y piano que nunca llegó a publicar. Ahora, sus herederos los han recopilado y los van a lanzar en el álbum Piano and a Microphone 1983 que podremos escuchar a partir del 21 de septiembre.

Pero ya conocemos una de las canciones, Mary Don’t you Weep, el tema que Spike Lee ha incluido en los créditos finales de BlaKkKlansman, su película en la que cuenta la historia real de un policía negro que se infiltró en el Ku Kus Klan y que ya se llevó el gran premio del Festival de Cannes.

Spike Lee, ganador en el Festival de Cannes. / Loic Venance / AFP / Getty Images

Precisamente imágenes de ese héroe, Ron Stallworth (interpretado por John David Washington), luchando por los derechos civiles a finales de los años 70 son las que podemos ver en el videoclip de esta nueva canción de Prince.

La última imagen del video es una foto del cantante con el director de cine en el Madison Square Garden de Nueva York durante un partido de los Knicks en 1998.

“Prince quería que yo tuviera esa canción. No me importa lo que nadie diga”, explicó Lee a Rolling Stone, “mi hermano Prince quería que tuviera esa canción. Para esta película. No hay otra explicación para mí. Este cassette está en el fondo de las bóvedas. En Paisley Park. Y de repente, de la nada, ¿se descubre? No, no. Eso no es un accidente”.

El realizador no ha dudado en contar cómo llegó esa canción a sus manos. “Sabía que necesitaba una canción de créditos finales. Me volví muy cercano a Troy Carter, uno de los ejecutivos de Spotify [y un asesor del inmueble de Prince]. Entonces lo invité a una proyección privada. Al verla dijo, ‘Spike, tengo la canción’”.

Se trata de una especie de espiritual negro que suena sobre las imágenes finales de la película que recogen los disturbios de Charlottesville en agosto de 2017. Ese momento en el que un supremacista blanco condujo contra la multitud y mató a una joven llamada Heather Heyer. Un terrible suceso que le llevó a Spike Lee a llamar a Donald Trump ‘hijo de puta’ en Cannes por la reacción que tuvo.

No es la primera vez que Spike Lee le pone imágenes a una canción de Prince. Hay que remontarse a 1992, el año que estuvo a cargo de realizar la misma tarea para Money Don’t Matter 2 Night.