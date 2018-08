Karol G y Anuel AA anuncian colaboración

Todavía no tenemos claro si las palabras de J Balvin con las que pedía a sus colegas que dejaran de ensalzar la violencia y el narcotráfico en sus canciones iban o no dirigidas a Anuel AA, pero lo que está claro es que ese no es el tema central de su próximo tema: Culpables. Lo que está por venir, tiene más que ver con esa vertiente sexual del género urbano. Y sí, tiene algo que le une a Balvin.

Se trata de otro de los temas de Real hasta la muerte, el álbum debut que publicó el pasado julio tras salir de la cárcel tras haber pasado encerrado dos años y que, en seguida, se colocó en el nº1 de los álbumes latinos más vendidos en Estados Unidos.

Ese álbum que ha conquistado a la hija de Isabel Pantoja que ha volado hasta Miami para conocer a su ídolo y poder presumir en redes de su encuentro.

Pero no, no será Chabelita la que comparta el próximo single del cantante, sino que lo hará Karol G, una de las reinas del urban latino que ha compartido ya las primeras fotos de este encuentro y que, ahora mismo, triunfa con su colaboración con Balvin (de ahí la conexión).

“Uy, la bebesita, qué rico. Karol G, ¿cuándo es la boda?”, escribía el artista de trap en sus redes. Pero no, que nadie se lleve a confusión que aquí no hay relación sentimental de por medio (por lo menos que nosotros sepamos).

Se trata más bien de una próxima colaboración de la que, parece que ya hay videoclip con esos tópicos que no pueden faltar: cochazos, look basket y un tonteo que hace subir la temperatura. Y que conste que Anuel AA no es de los que suele compartir fotos con mujeres.

No tenemos fecha para el lanzamiento pero sí sabemos que la canción está producida por los colegas de Anuel, Chris Jeday y Gaby Music.