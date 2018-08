Nicki Minaj pospone su tour con Future por esta razón

El combo de raperos Nicki Minaj y Future han pospuesto su gira conjunta NickiHndrxx con la que iban a recorrer Estados Unidos en septiembre. Es, sin duda, una de las peores noticias que podrían recibir sus seguidores. ¡Pero a todo hay que sacarle el lado positivo! La cantante ha prometido ofrecer lo que sus fans quieran cuando finalmente se suban al escenario. ¡Wow!

Y aunque deban esperar hasta mayo de 2019 para hacerlo, Nicki asegura darles un auténtico espectáculo de calidad.

La razón por la que han pospuesto estos conciertos es debido a la apretada agenda de la artista tras el lanzamiento de Queen, su último álbum. Así lo ha confirmado a través de sus redes sociales. Sin embargo, según la revista Rolling Stone, fuentes de Live Nation aseguran que la escasa venta de entradas es la verdadera causa por la que han decidido atrasarlo.

"Mi disco iba a publicarse en junio, lo que me daría tres meses de ensayos para el tour. Sin embargo, hasta la semana pasada estuve escribiendo y grabando. No puedo ensayar durante cuatro semanas cuando originalmente planeé hacerlo durante tres meses. A mis fans les doy calidad. Escribo y co produzco mi propia música. Por tanto, no puedo ensayar mientras estoy escribiendo y grabando mi álbum", explica Minaj en un vídeo para sus seguidores.

La mala noticia para sus seguidores es que Nicki no podrá contar con la colaboración de Future en mayo del próximo año, por lo que deberá buscarse algunos teloneros que abran estos conciertos.

Tras anunciarlo, la rapera recibió mensajes de todo tipo, pero, sobre todo, comentarios de apoyo. "Respeto totalmente tu decisión", le escribían algunos fans. ¡Aún queda Nicki para rato!