David Guetta y Anne-Marie - Don't leave me alone [2018]

Anne Marie sigue disfrutando de ser la telonera de Ed Sheeran. Basta con echar un vistazo a su Instagram para darse cuenta de la química que hay entre ellos y lo bien que se lo pasan juntos. Pero entre concierto y concierto, tiene tiempo para serle infiel con otros artistas y uno de ellos es David Guetta.

Juntos han lanzado Don’t leave me alone, un tema que habla de relaciones tóxicas, de esas que te vuelven totalmente dependiente de tu pareja. Y visto el éxito que está teniendo la canción no han dudado en grabar un vídeo.

Lo ha dirigido Hannah Lux Davis, que ya ha trabajado con artistas de la talla de Ariana Grande, Miley Cyrus, Demi Lovato o Nicki Minaj.

En esta ocasión se pone al servicio del DJ y la cantante inglesa para montarse una especie de nuevo capítulo de Black Mirror en el que las relaciones virtuales son posibles.