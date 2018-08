Calvin Harris y Dua Lipa suman su tercera semana en el Nº 1 con ‘One kiss’

Verano no siempre es igual a canción del verano. Un tema de electrónica también puede hacer su agosto en agosto (perdón por el chiste fácil) si es tan bueno como el que han facturado juntos Calvin Harris y Dua Lipa. One kiss ha sumado este sábado su tercera semana en el primer puesto de LOS40. No es consecutiva: lo lograron por primera vez a mediados de julio, más tarde a primeros de agosto y ahora van a cerrar el mes en lo alto del podio.

No podemos cerrar de mejor manera el mes más alegre del año que con este tema que, por cierto, cuenta entre sus compositores con Jessie Reyez, una cantante canadiense (de origen latino) de R&B a la que tenemos que empezar a tener muy en cuenta, porque sus grabaciones en solitario con espectaculares. Lo mismo que la carrera de Calvin Harris y Dua Lipa, que con este single engrandecen su posición en lo alto del panorama musical internacional. One kiss se une de este modo a las otras dos canciones que este 2018 han estado tres semanas en el primer puesto de la lista: Lo malo, de Aitana War, y La cintura, de Álvaro Soler.

Solo queda bailar, besarse mucho (siempre es sano) y recomendarte que veas el vídeo que encabeza estas líneas en el que Óscar Martínez te cuenta más cosas sobre este número 1. ¡Enhorabuena!