Martin Garrix mostrará su vida gracias a su amigo Louis van Baar

Martin Garrix tiene sólo 22 años pero una vida más intensa que algunas personas que ya no cumplen los 50. Es lo que tiene ser uno de los DJ más importantes del mundo, según la revista DJ Magazine, el mejor de 2016 y 2017.

El DJ holandés no está viviendo solo este sueño que le mantiene recorriendo el mundo para pinchar en las fiestas más impresionantes que puedas imaginarte. Eso le ha permitido vivir experiencias y conocer lugares con la que la mayoría sólo soñamos.

Y no lo ha vivido solo. Tiene un crew que le acompaña y del que forma parte Louis van Baar, otro joven holandés, como él, que tiene el honor de fotografiar todos esos momentos. En 2014 le disparó las primeras instantáneas. Al DJ le gustó su trabajo y le invitó a su gira de 2015. Desde entonces, no sólo no se han separado sino que se han convertido en grandes amigos.

Ahora, todo eso que han vivido juntos lo comparten con el resto del mundo en un libro llamado Life=Crazy. Y es que, realmente, su vida ha sido una auténtica locura en estos últimos años.

“Estoy emocionado de anunciarlo”, escribía Garrix en sus redes, “los últimos años han sido los más locos de mi vida gracias a vosotros y mi querido amigo Louis van Baar capturó muchos de esos momentos… que todos hemos combinado en este libro. No puedo esperar a que lo veáis, más de 300 páginas de nuestra vida… loca”.

Noches gloriosas, backstage en familia, paisajes paradisíacos, experiencias acuáticas… sin duda, será toda una experiencia visual con un gran valor para los fans del artista.

“Este libro contiene imágenes de nuestro viaje por el mundo y nos da una buena idea de lo loco que ha sido el último par de años”, asegura el fotógrafo.

Una obra de arte que nos adentrará en el mundo más personal del DJ y en un día a día con el que muchos sueñan pero que es más duro de lo que parece.

La autobiografía no saldrá hasta octubre, a un precio de 50 euros, aunque ya se puede hacer una preorden a través de la editorial Mendo.