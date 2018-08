El nuevo tema de Jason Derulo con David Guetta, Nicki Minaj y Willy William ya lo has escuchado antes

Jason Derulo ha conseguido reunir al equipo perfecto para su nuevo tema, Goodbye. Nada más y nada menos que a Nicki Minaj, David Guetta y Willy William. ¿El resultado? Una canción adictiva que no podrás dejar de escuchar y que ya postula como uno de los temas que va a triunfar este otoño.

Pero no es casualidad que no podamos sacarnos de la cabeza la melodía principal de la canción. Ya estaba en ella desde hace años. Y es que el estribillo es una nueva versión del clásico de Andrea Bocelli de Time To Say Goodbye. Ahora, la hermosa letra de esta canción suena en boca de Nicki Minaj. ¡Y nos encanta!

Además, Jason Derulo tiene claro cómo crear un hit y ha apostado por una canción bilingüe. El tema tiene tanto estrofas en inglés como en español. Hasta hay un par de frases en francés. Porque la música, hoy en día, no entiende de lenguas.

Óscar Martínez, presentador de LOS40 y DJ, tiene claro que se trata de una de las grandes apuestas musicales de este otoño: “Tiene una base urbana para que funcione tanto en radio como en eventos, salas y festivales”.

Esto combinado con “unos arreglos brutales” y “una melodía reconocida, pero no muy trillada” hacen que Goodbye tenga todo para triunfar. Pero no solo eso, según Óscar “la combinación de las voces es impecable”. Es verdad que cada uno de los artistas se luce sin problema en su parte. Vamos, que la canción está muy bien elaborada.

Ahora solo queda ver si la recepción del público es la indicada. Por cierto, escuchar a Nicki Minaj cantando en español “¿cuánto amas este culo?” no tiene desperdicio.