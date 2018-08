Liam Payne se desahoga en ‘First Time’, su nuevo EP

Cada vez queda más alejada aquella época en la que Liam Payne formaba parte de One Direction. Los integrantes de la boy band más importante de la última década han demostrado que se las arreglan muy bien solos. Harry Styles y Zayn fueron los primeros en sacar disco en solitario (el último tras abandonar la banda un año antes que sus compañeros), pero Liam Payne no se ha quedado atrás.

El cantante de 24 años ya sabe lo que es triunfar sin su grupo. A principios de año lideró los charts mundiales gracias a su tema For You junto a Rita Ora. Puede que el hecho de que se tratase de la canción principal de Cincuenta Sombras Liberadas tuviese algo que ver.

En primavera volvió a sonar en todos lados junto a J Balvin gracias a su tema Familiar, demostrando que tiene talento de sobra para labrarse una carrera en solitario.

Ahora, por fin, Liam Payne se ha animado a lanzar su primer EP con cuatro nuevas canciones. Bajo el nombre First Time, el británico se abre en canal en su nuevo trabajo.

First Time no es solo el nombre del EP, también de su primer single que canta junto al artista French Montana. En él, Liam apuesta por una base tropical y un estribillo pegadizo. ¡Y funciona!

Pero no todo va a ser moverse. En el EP también encontramos una balada: Depend On It. Acompañado de un piano, Liam se pone tierno en este tema hablando de una relación pasada. Vamos, una clara referencia a su ex pareja Cheryl.

“Como seguro que sabéis, los pasados meses ha habido grandes cambios en mi vida. Ahora escucho algunas canciones del disco que tienen ya tiempo y me resultan como de otra era”, ha declarado Liam sobre el EP. Vamos, que en su EP debut, Liam muestra su faceta más vulnerable.

Pero también hay medios tiempos en el EP. Eso sí, las canciones siguen hablando de una relación. Mientras que Home With You es un ruego para marcharse juntos a un lugar más tranquilo, en Slow se lamenta de los problemas de la vida en pareja. Vamos, que Liam se ha quedado a gusto después de grabar estas cuatro canciones.

Pero los fans no tendrán que esperar mucho para escuchar el resto del disco. El británico ha asegurado que se encuentra ya trabajando en sus nuevas canciones: “Estoy verdaderamente emocionado con la música que he compuesto y grabado. No veo el momento de compartirlo con todos vosotros. Hasta que llegue ese momento, este EP es una colección de las canciones de las que me siento muy orgulloso”.