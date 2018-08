¡Bomba! BTS se alía con Nicki Minaj para lanzar un remix de ‘IDOL’

Hace poco nos hacíamos eco de las pistas acerca de una futura colaboración entre Nicki Minaj y BTS. Ahora, ese futuro es presente. El grupo y la rapera se han aliado para versionar IDOL.

Este remix, que no está incluido en la versión física del álbum Love Yourself: Answer, pero sí en versión digital, incluye el rap de Nicki Minaj y mantiene la esencia de BTS.

Parece que esta colaboración ha surgido tras los mensajes de apoyo entre estos artistas en Twitter. Todo apunta a que se concretó cuando BTS sugirió que el rap de Nicki Minaj sería perfecto para el tema... ¡y ella aceptó la oferta!

Con esta colaboración, los chicos de BTS vuelven a revolucionar la música mundial. Además, con Love Yourself: Answer, BTS lanza la tercera parte de la trilogía integrada por Love yourself: Her, lanzado en septiembre de 2017 y Love yourself: Tear, estrenado en mayo de 2018.

Este último disco, que llega con IDOL como single, incluye 26 canciones, algunas son nuevas y otras ya fueron originalmente editadas en trabajos anteriores. Desde luego, el éxito lo tienen asegurado.