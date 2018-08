Interpol - If you really love nothing [2018]

Aunque muchos la conocimos con Crepúsculo y pensábamos que iba a ser una nueva jovencita con sello comercial etiquetada como estrella teen, lo cierto es que Kristen Stewart ha logrado dar un vuelco a su imagen y ha llegado a convertirse en una actriz demandada por los directores más prestigiosos y amiga de la escena independiente que le ha valido un aura de personalidad apabullante.

Y, quizás, por eso, Interpol haya decidido ficharla para el vídeo de If you really love nothing, el single que llega el mismo día que su sexto álbum de estudio con el que intentan volver a sus orígenes que les convirtió en una de las bandas de rock más influyentes de la pasada década.

En Marauder, que es así como se llama ese último trabajo (el primero en cuatro años), encontramos esta canción que su propio líder, Paul Banks, definió, en Rolling Stone, como “un estudio de cuando tienes una relación con alguien y está condenada al fracaso. Es difícil aceptarlo”.

Y de relaciones va el vídeo, pero en plan bacanal. La que se montan en un local nocturno donde se celebra un cumpleaños al que llegan Kristen Stewart y Finn Wittrock al que seguro que recuerdas por La la land o American Horror Story.

Su lado más rebelde, magnético e irreverente sale a relucir en este ambiente oscuro y en cierto modo intimidante que ha recreado la directora Hala Matar.

No es la primera vez que vemos a Kristen Stewart protagonizando un videoclip, aunque está claro que elige con mucho cuidado sus apariciones. Ya la vimos en Ride ‘Em on down de los Rolling Stones.