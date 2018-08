BTS - IDOL [2018]

El momento ha llegado para los fans de la banda surcoreana BTS. Hace unas horas el canal de YouTube del sello discográfico del grupo, Big Hit Enterteiment, lanzaba el esperado videoclip de IDOL, uno de los temas de su nuevo disco, Love Yourself: Answer, que también tenía como fecha de publicación este 24 de agosto.

Después del revuelo que causó el teaser de esta misma canción publicado por la banda estrella del K-Pop y la gran acogida que tuvo por parte de sus fans, más conocidos como ARMY, se espera que este vídeo alcance rápidamente una gran difusión.

En las imagenes podemos ver en profundidad el estilo que ya se intuía en el adelanto: la gran saturación de color propia del grupo, el vestuario inspirado en los hanbock (un tipo de vestimenta tradicional en Corea del Sur), el surrealismo pop y un toque infantil que incluye dibujos de dragones que cobran vida, son los aspectos más relevantes que forman parte de la fiesta que se han montado los 'Bangtan' en su nuevo videoclip.

Love Yourself: Answer es el tercer y último disco de la serie Love Yourself, que comenzaba con Love Yourself: Tear y seguía con Love Yourself: Her, la segunda parte. El nuevo trabajo se ha editado en diferentes formatos que incluyen, además de uno físico y otro digital, una versión con libro. Dentro podremos encontrar, además de las nuevas canciones, remixes y ediciones completas de temas antiguos.

No podía pasar por alto en el tracklist la esperada colaboración con Nicki Minaj en la segunda versión de IDOL y también la presencia de otros importantes artistas internacionales como Steve Aoki.

Después del adelanto de las fotos y el vídeo titulado Epipahny, donde podía escucharse un tema en solitario de Jin, uno de los vocalistas, este es el día más importante hasta el momento para la banda y para todos sus seguidores.