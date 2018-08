Solo Taylor Swift es capaz de superar a Taylor Swift

Todo lo que toca Taylor Swift se convierte en oro. La cantante es una de las artistas que más dinero genera. ¡Y no nos extraña! Su último disco, Reputation, ha sido uno de los más vendidos desde que se lanzó en noviembre de 2017.

Pero en tiempos de Streaming, las verdaderas ganancias de un cantante se encuentran en lo que recaude de gira. Y sí, a Taylor Swift también se le da muy bien generar dinero en los conciertos.

De hecho, con su gira Reputation Tour, la cantante de 28 años se ha convertido en la mujer que más dinero ha recaudado en la historia de Estados Unidos, tal y como informa Billboard.

¿Y a quién ha superado? Pues a sí misma. Porque sí, el anterior récord lo tenía la propia Swift con su anterior tour: 1989.

De este modo, el tour de la cantante de Look What You Made Me Do se ha convertido en la gira estadounidense hecha por una mujer más taquillera de la historia.

Por ahora ha ganado un total de 170 millones de euros. ¡Casi nada! Con 1989 Tour, Tay consiguió ganar 159 millones.

Por ahora Taylor ha hecho 27 conciertos (nosotros acudimos al de Nueva York y nos quedamos impresionados), colgando en todos el cartel de “Sold Out”. Además, tenemos que recordar que la artista también estuvo en Europa con su gira. Y no, todavía no se ha sumado lo que ganó en este lado del Atlántico.

A la buena de Tay aún le quedan 11 conciertos en Estados Unidos. Pero la cosa no se quedará ahí, después visitará Australia, Nueva Zelanda y Japón. Vamos, que Taylor puede duplicar las ganancias en lo que le queda. Y es que Taylor Swift es la única capaz de superar a Taylor Swift.