Un fan asalta a Beyoncé y Jay-Z en pleno concierto

El pasado sábado 25 de agosto, Beyoncé y JAY-Z estaban a punto de terminar su concierto en Atlanta (Georgia, Estados Unidos) cuando un fan se precipitó sobre el escenario e intentó alcanzar a la pareja.

Ocurrió con las últimas notas de Apeshit, una de las grandes canciones contenidas en Everything is love, su álbum conjunto como The Carters.

Un extraño salió de entre el público, se subió al escenario e intentó correr hacia los artistas para alcanzarlos, tal como informa el portal de noticias TMZ.

Los guardias de seguridad intervinieron y pudieron contenerlo ante la mirada atónita y confusa del cuerpo de baile de Beyoncé y JAY-Z. Este fue el momento del suceso grabado en vídeo por un usuario de Instagram.

El hombre, de 26 años, responde al nombre de Anthony Charles Thomas Maxwell, aunque no ha trascendido mucho más sobre él.

Por su parte, la publicista de Beyoncé, Yvette Noel-Schure, publicó en Instagram un mensaje el domingo por la mañana: "La pareja se encuentra bien" y está deseando subirse al escenario de nuevo.

Sin embargo... es inevitable preguntarse: ¿Cómo pudo una sola persona burlar todo el sistema de seguridad de On the Run II, una de las giras más caras e imponentes de los últimos años?