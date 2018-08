Así están las parejas de famosos después del verano

El verano es un mes complicado para las relaciones. Es la primera prueba de fuego. La distancia, la playita, las vacaciones con amigos, las fiestas… No son fáciles de superar. Se podría decir que si superas un verano, la relación puede ir para largo. Y si no, deja de intentarlo porque se ve que no tiene futuro.

A nuestros famosillos les pasa lo mismo. Durante el verano pasan cosas, muchas cosas. Nosotros hemos querido hacer una recopilación de cómo ha quedado el panorama. Presta atención, aquí va.

- Miri y Jorge de Masterchef han roto. Así lo anunciaba el chef a través de su Instagram… Parece ser que los dos exconcursantes de Master Chef han decidido darse un tiempo. Jorge ha pedido privacidad y Miri no ha hecho ningún comentario… ¡Veremos qué pasa!

- Maria Pombo y Pablo Castellano se han comprometido. La influencer subía una foto a Instagram con su futuro marido y el anillo de compromiso. Tras tres años de relación, María y Pablo han decidido dar este paso adelante. Aún no han concretado fecha, pero estaremos atentos.

- Cepeda y Aitana han superado su primer verano juntos. Sinceramente, nadie habría puesto la mano en el fuego por esta relación… Pero nos han callado la boca porque los dos exconcursantes de OT siguen juntos. Y, encima, Aitana le ha hecho una sorpresa preciosa por su cumple. ¡Ole ellos!

- Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz podrían haber empezado una relación… Sí, al empezar el verano nos enteramos de que la extriunfita lo había dejado con su novio Jadel tras tres años de relación. Pues bien, parece que ahora se confirma que Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz están juntos. Sí, porque en uno de los stories que compartieron en la fiesta del último concierto de OT, se veía a Miguel Ángel en la pista de baile. ¿Todavía necesitamos más pruebas?

- Kiko Matamoros y Makoke se han separado. Una de las míticas parejas del corazón ha puesto fin a su matrimonio. Tras 20 juntos han decidido darse el adiós. No conocemos las razones, pero no parece que sea una crisis momentánea.

Y así queda la cosa, a falta de más novedades. Vamos, que si tú también has pasado una crisis o lo has dejado, ya sabes, no eres el único. Y good luck si has encontrado a alguien. Bye.