Así es como Aitana ha querido felicitar a Cepeda por su cumple

Luis Cepeda quiso despedirse de sus 28 años compartiendo con todos sus seguidores una de esas fotos que sabe que van a armar revuelo. Una foto en la ducha en la que aparece completamente desnudo con la que bromeaban Roi y Roberto Leal.

“Este hombre no pretenderá que tú y yo… ¿no, no?”, escribía el presentador de Operación Triunfo. “No, no, bueno… espero”, contestaba Roi. Los tres ya habían protagonizado una foto en la que mostraban un duelo de torsos desnudos.

Era su adiós a los 28 y la bienvenida a los 29 que cumplió coincidiendo con el final de gira de Operación Triunfo 2017. El sábado, los compañeros de esta edición que tanto éxito ha tenido, quisieron cantarle feliz cumpleaños sobre el escenario en su último concierto en Almería.

Allí estaba su chica, Aitana, que quiso darle la sorpresa de llevar a la ciudad al mejor amigo de su chico que, en estos momentos, vive fuera de nuestro país.

No era más que una de las sorpresas porque su felicitación llegó de manera pública con una fotografía que, a muchos, nos dejó claro que estos dos acabarían siendo pareja.

“La primera foto que vi al salir de la Academia fuer esta, aunque no recuerdo bien quién me la enseñó”, explicaba sobre la imagen que ha querido compartir para felicitar a su novio. “Hace un tiempo que considero que demostrar cosas por redes sociales no sirve de nada, sirve la realidad y el día a día… Y en una red social, se enseña la realidad que no quiere. No hay nada que demostrar porque tú ya sabemos todo. Feliz cumpleaños Luis, gracias por compartir tantos momentos”, añadía.

Durante este fin de semana, el triunfito no ha dejado de recibir mensajes de sus compañeros de concurso. “A lo mejor no te quiero, no…Feliz cumpleaños. Gracias por ser”, escribía en su stories Ana Guerra.

“Feliz cumpleaños amigo. Aunque te tengo a mi izquierda conduciendo, no quería perder la oportunidad de hacer un comunicado público de carácter oficial para desearte lo mejor, aunque lo estás haciendo increíble. Esto es solo el ‘principio(s)’ y te diré que aunque seas ‘imperfecto’ ‘me da igual’ porque ‘por ti estaré’, escribía su amigo Roi.

“Recuerdo cuando bajé las escaleras después de abrir el sobre de la gala 0, te vi y me dijiste: ‘¡Menos mal! Ya no soy el más mayor de la academia’. Pues ahí estamos. Te sienta bien cumplir años porque no se puede estar mejor. Te quiero Luis. Felices 29”, compartía su compañero y amigo Ricky Merino.

Y así una sucesión de bonitas palabras de sus compañeros y amigos que han querido estar a su lado un día tan especial. "Por muchos más a vuestro lado", contestaba el cantante que ahora comienza una nueva etapa en su carrera.

Eso sí, parece que tendrá a su chica a su lado y ambos han dado muestras de ese amor que se profesan en sus respectivos cumpleaños porque recordemos que cuando ella cumplió 19, él no dudó en llevar a todos sus amigos de Barcelona a un restaurante de Madrid para darla una sorpresa.