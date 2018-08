Amaia ha demostrado que apostar por Paloma Wool ha sido todo un acierto

Amaia, Aitana, Ana Guerra… son tres de las artistas salidas de la última edición de Operación Triunfo que se han convertido en estandarte de una generación joven que se ve reflejada en su forma de entender la vida. Por eso, cada paso que dan tiene una gran repercusión, incluida su forma de vestir.

Es difícil borrar de la retina el vestido blanco que lució Amaia Romero en su tierra natal, en Pamplona, para su increíble presentación en Flamenco on Fire. Una vez más, la cantante nos demostró que tiene un gusto muy personal con el que cada vez conectan más jóvenes.

Apostó por un diseño de Paloma Wool, la marca de Paloma Lanna, otra joven que, como ella, disfrutan del lado más artístico de la vida, creen en la mujer y en una forma diferente de hacer las cosas.

Hemos hablado con la diseñadora y empresaria, que tiene el bagaje de una familia dedicada a la moda y una personalidad lo suficientemente arrolladora para haber creado su propia marca que, sin separarse mucho de la tradición familiar, ha encontrado su propio hueco con unas premisas muy claras que son las que han conquistado a la cantante.

El último vestido blanco que lució Amaia en Pamplona ha hecho que mucha gente descubra tu marca Paloma Wool, ¿has notado alguna repercusión?

Sí, hemos tenido muchas visitas a nuestra tienda online y nuevos seguidores en Instagram. Y entre mis amigos y familia mucha ilusión porque Amaia se haya vestido de Paloma Wool otra vez.

No es la primera vez que la cantante apostaba por tu marca, ya lo había hecho en su presentación en el Primavera Sound, ¿qué te parecen sus elecciones?

Me gustan, pero lo que más me gusta es que las haya escogido ella- al verla vestida así me la creo, me parece que encaja mucho con su persona. El vestido que ha escogido para Flamenco On Fire es uno de mis preferidos. Para el Primavera Sound se vistió con un conjunto de lino de color lila, me gustó mucho que escogiera ese color ya que tiene simbología feminista.

¿Qué representa para ti Amaia?

Para mi representa la naturalidad, el talento, la autenticidad. Me gusta que haya roto con tantos estereotipos siendo tan joven, la admiro mucho.

Es una chica joven, con una personalidad muy peculiar, natural, feminista, artista… ¿son valores que representan tu marca?

Sí. Supongo que por eso hemos conectado.

¿El vestido blanco ya se ha agotado?

Casi.

¿Se ha puesto en contacto contigo?

Vamos hablando de vez en cuando.

Tanto ella como Aitana están apostando por gente joven y, sobre todo, online, ¿crees que es importante que gente como ellas apuesten por este tipo de marcas?

Sí, me parece muy bonito que apuesten y apoyen a gente joven con proyectos con los que compartan valores y empaticen.

La tuya es una apuesta online, de producción local y limitada y con una fuerte vinculación al arte, ¿eso es sostenible?

Intentamos ser lo más sostenibles posible. Producimos con proveedores de proximidad y hacemos producciones de edición limitada. Nuestra idea es darle mucho valor a cada prenda, no queremos sobreproducir y no queremos hacer rebajas.

Creo que se pueden hacer prendas que sigan siendo bonitas con el paso del tiempo, no nos sentimos muy atraídas por la idea de seguir tendencias. Es un proyecto libre, en el que experimentamos mucho y seguimos nuestra intuición. No hacemos colecciones por temporadas, lanzamos prendas en colecciones cápsula de edición limitada dándole mucha importancia a cada pieza.

El origen de tu marca es la fotografía y supongo que este verano habrás hecho muchas, ¿con cuál te quedas?

Con una foto de mis amigas en Mallorca, todas llevando el mismo bañador de Paloma Wool.

En un mundo dominado por lo digital, ¿sigues haciendo fotografía analógica?

A parte de las miles de fotos que hago con mi móvil, trabajo siempre en analógico, es con lo que me siento más identificada.

Sigues trabajando en el negocio familiar, Nice Things, ¿no te cuesta dividirte?

Sí, cada vez puedo dedicar menos tiempo a Nice Things, pero tengo un muy buen equipo en el que delego y confío muchísimo.

Si pudieras vestir a alguna cantante, aparte de Amaia, ¿cuál te gustaría?

Me haría ilusión vestir a las Ibeyi. La vi actuar en el Primavera Sound y conecté muchísimo con su mensaje.

¿Qué cantante consideras que tiene buen gusto para vestir?

Solange.