Selena Gomez parece que ha cambiado a Maluma por Ozuna

Hay que rendirse a la evidencia. Ya es casi imposible encontrar un tema nuevo que no sea una colaboración. Y eso nos permite descubrir nuevas asociaciones que no dejan de asombrarnos.

Hubo un día en el que se hablaba de que, tal vez, Selena Gomez y Maluma podrían hacer algo juntos. Pero se quedó en un rumor que no fructificó y ella llegó a decir que mientras hiciera canciones que no dejaran a la mujer en un buen lugar, no la habría.

Eso sí, parece que no ha encontrado los mismos reparos en unirse a otro de los nombres que suenan con fuerza en esta conquista global del urban latino: Ozuna.

Pero no están solos, así que, no, que nadie empiece a pensar en posibles relaciones sentimentales porque lo suyo es estrictamente musical. Se han aliado con Cardi B y DJ Snake para crear un tema que todavía no tiene fecha de estreno pero que promete.

Desde luego, ellos parecen haberlo pasado en grande. “Un día divertidísimo”, escribió la ex de Justin Bieber.

El caso es que cada uno ha anunciado la colaboración a su manera. La rapera, por ejemplo, ha publicado una foto con varias sillas de director en las que aparece el nombre de cada uno de ellos y una silla más pequeña con el nombre de su hija recién nacida, Kulture. ¿Saldrá ella en el videoclip? ¿Aparecerá llorando en algún momento de la canción? Todavía no lo sabemos. “Llegará pronto”, escribía junto a la imagen. La misma que ha compartido el DJ que no ha añadido palabra alguna.

Ha sido Ozuna el que nos ha dado el nombre del tema. Se llamará Taki Taki y, por lo que hemos podido ver, parece que ya han grabado el videoclip entre muchas risas. Cardi B lo tiene claro y sobre su compañera no ha dudado en decir que "es la chica más dulce del mundo".