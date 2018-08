¿Qué es el gusano musical y cuáles son las canciones que lo provocan?

Hace un par de meses, me desperté a las tres de la mañana, sediento (probablemente porque doné sangre el día anterior), y me arrastré hasta el baño a por un vaso de agua. Estaba un 20% despierto. Según estaba encendiendo el grifo, me di cuenta de que estaba cantando esto: “They say a man should always dress/for the job he wants/so why’m I dressed up like a pirate/in this restaurant?”. Dios mío, pensé, me ha infectado un "earworm". Mi amigo el del pelo largo dice que así es como llamas a las canciones que entran en tu mente y mastica en tu cerebro. El temido “earworm” puede convertir incluso una canción en algo de lo que huirías, gritando a todo pulmón. Ojalá pudieras.