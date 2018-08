Hoy se cumplen nueve años desde que OASIS anunciaba en 2009 su separación definitiva. El motivo: las recurrentes disputas fraternales entre Noel Gallagher y Liam Gallagher, que acabaron con la cancelación de su show en el festival de rock de París ese mismo día, a escasos minutos de comenzar.

La organización lo anunciaba con las palabras elegidas por el mismo Noel: no hay actuación porque el grupo ‘ya no existe’. Días después él mismo lo confirmaba de forma oficial desde la página del grupo expresando que aunque le daba mucha pena separarse no podía seguir trabajando con su hermano.

Aunque posteriormente se extendió la teoría de que el motivo del enfrentamiento de aquel día había comenzado por una ciruela, las razones concretas que desataron la disolución de Oasis siguen sin ser del todo conocidas, y los hermanos han seguido echándose la culpa a lo largo de los años.

El boicot que le han hecho mutuamente a sus proyectos en solitario nunca ha pasado desapercibido. Aunque fue Liam el que más acusaba a Noel de ser el culpable de la disolución del grupo, era también él quien este mismo 2018 publicaba un mensaje en Twitter pidiéndole una nueva reunión de Oasis. Aunque a día de hoy sigue habiendo rumores sobre la posible reconciliación, de momento nignuno de los miembros ha confirmado nada.

A pesar de todo, lo cierto es que la banda de mánchester consiguió hacer historia y nos dejó éxitos atemporales como Wonderwall o Don’t look back in anger, que a día de hoy siguen siendo cantados y coreados por todos, público y artistas. Por ello, aquí te dejamos una galería con los mejores momentos de su trayectoria musical.