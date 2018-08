Las 3 claves para que volver a la rutina no sea un DRAMA

Acaba el veranito, empiezas a madrugar, cada vez hay menos horas de sol, te despides de las siestas interminables. Desde luego, volver al trabajo no es fácil. La mala noticia es que no te lo estás inventando: el síndrome posvacacional existe. La buena, que se puede luchar contra él y nosotros te vamos a ayudar.

Maite Pous, experta en organizaciones y dirección de equipos, nos ha dado las tres claves para empezar este nuevo curso con bueno pie. Lo tiene bastante claro, hay tres cosas que puedes hacer para no venirte abajo en septiembre.

- Cambia tu actitud. Deja de quejarte porque es lo que hay. Puedes comentar un poquito lo mal que estás y la pereza que te da todo. Pero ya, no te recrees en eso porque no te va a ayudar.

- Planifícate. Hazte una lista de tareas que quieras hacer. Ponte 5 o 6 retos diarios y según los cumplas, ve tachándolos. Eso siempre da gustito y te ayudará a ver lo productivo que eres.

- Haz deporte. Y no vale con salir a caminar media horita por el barrio. No, hijo no, eso no es deporte. No te dejes llevar por la pereza. Lo suyo es que lo hagas antes de ir a trabajar, así luego no te da pereza. Y, claro, por lo menos un par de veces a la semana, que si no, no sirve de nada.

Y ya está. El resto es cosa tuya. Maite Pous está segura de que si arrancas así, en dos semanitas o tres, estarás mucho mejor. Suerte.