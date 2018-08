El Clark Kent y Lex Luthor de ‘Smallville’ se reencuentran

Esta semana hemos tenido un nuevo reencuentro con la nostalgia. Y es que las redes sociales han sido testigo de una quedada entre el Superman y Lex Luthor de Smallville, la popular serie que contaba cómo Clark Kent llegaba a convertirse en el superhéroe que todos conocemos.

Siete años después del final de la serie, Tom Welling y Michael Rosenbaum se han reencontrado en la convención del Wizard World Chicago, capturando el momento para el recuerdo y satisfaciendo así a todos los seguidores de la ficción.

En la foto también aparece Ian Somerhalder, el protagonista de The Vampire Diaries que interpretó a Adam Knight en Smallville.

'Smallville', un éxito en los 2000

10 temporadas y 218 capítulos avalan el gran éxito que supuso Smallvilleen la primera década de los 2000. Emitida mitad en The WB, mitad en The CW, esta precuela del popular superhéroe no solo convenció a los americanos, sino que supuso un auténtico pelotazo en todo el mundo, ganando varios Premios Emmy en la categoría de sonido y otro por su BSO.

Por otro lado, Smallville fue el primer gran trabajo de Tom Welling en televisión, convirtiéndose por aquel entonces en uno de los rostros más influyentes gracias a su papel de Clark Kent.

Tras su final, la industria ha seguido explotando el universo de Superman en el cine, con películas como El Hombre de Acero, y en la televisión, con Supergirl y Krypton.