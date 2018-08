French Montana y Adam Levine hacen un remix juntos y nos encanta el motivo

French Montana viajó el año pasado a Uganda y se quedó impresionado con las carencias que vio en aquel país. A su vuelta a Estados Unidos pensó que debía hacer algo y puso en marcha una campaña para recaudar fondos y echar una mano con la construcción de un hospital para niños y de maternidad.

“Creo que debe ser una de las peores cosas, no tener la atención médica adecuada. Cuando fui a Uganda me sentí obligado a ayudar”, explicó en una entrevista con CNN, “siento que todas las mujeres y niños merecen la atención médica adecuada. No debería ser un privilegio. Debería ser un derecho”.

Y no ha cesado en su empeño porque las cosas mejoren en aquel país y sigue implicado en su proyecto. De hecho acaba de lanzar un remix de su tema Famous que estaba incluido en su álbum Jungle Rules que lanzó el pasado año.

Y no lo ha hecho sólo sino en compañía del líder de Maroon 5. “Gracias a mi hermano Adam Levine que acaba de unirse a mí para completar mi misión en la expansión del Hospital Suubi HOPE de MAMA HOPE en Uganda. El 100% de los ingresos del remix de Famous se destinarán a terminar el hospital”, compartía en redes.

Con lo que se recaude está previsto ampliar el hospital, que los residentes tengan acceso al agua y proveer de salud a 58 aldeas que acumulan una población de 450.000 personas.

“Estoy emocionado de estar en esta canción con French y hacer posible que los ingresos vayan a algo muy especial. Eso realmente es lo que marca la diferencia”, ha admitido Levine en la presentación del tema.

En el vídeo que acompaña al remix podemos ver a Triple Guetto Kids, un grupo que French Montana conoció hace dos años cuando bailaban en la calle.

“Volé casi 30 horas hasta África. Estaban bailando en la calle cuando los conocí como cualquier niño con sueños y esperanzas!!! Sus movimientos eran únicos y diferentes porque no habían visto la televisión para aprender los movimientos de nadie”, explicó el rapero.

Luego se encargó de conseguirles visados para volar a Estados Unidos y los incluyó en sus espectáculos. “Explicar la sensación cuando los vi tocar conmigo para 200 millones de personas y ver cómo despegaba su carrera con todos los espectáculos del mundo… Me sentí como un padre orgulloso”, relataba.