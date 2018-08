Éstas son las inesperadas colaboraciones de David Guetta que verán la luz en su próximo álbum

CD1

1. David Guetta - Don’t Leave Me Alone (feat. Anne-Marie)

2. David Guetta - Battle (feat. Faouzia)

3. David Guetta & Sia - Flames

4. David Guetta - Blame It On Love (feat. Madison Beer)

5. David Guetta, Bebe Rexha & J. Balvin - Say My Name

6. Jason Derulo & David Guetta - Goodbye (feat. Nicki Minaj & Willy William)

7. David Guetta - I’m That Bitch (feat. Saweetie)

8. David Guetta, Martin Garrix & Brooks - Like I Do

9. David Guetta - 2U (feat. Justin Bieber)

10. David Guetta - She Knows How To Love Me (feat. Jess Glynne & Stefflon Don)

11. David Guetta & Steve Aoki - Motto (feat. Lil Uzi Vert, G-Eazy & Mally Mall)

12. Black Coffee & David Guetta - Drive (feat. Delilah Montagu)

13. David Guetta - Para que te quedes (feat. J. Balvin)

14. David Guetta - Let It Be Me (feat. Ava Max)

15. David Guetta & Sia - Light Headed

- Bonus Tracks (solo en la edición limitada deluxe):

16. Sean Paul, David Guetta & Becky G ‘Mad Love’

17. David Guetta & Afrojack ‘Dirty Sexy Money (feat. Charli XCX & French Montana)’

18. Martin Garrix & David Guetta ‘So Far Away (feat. Jamie Scoot & Romy Dya)’

19. David Guetta & Showtek ‘Your Love’

CD2

1. Jack Back - Reach For Me

2. David Guetta & Cece Rogers - Freedom

3. Jack Back - Grenade

4. Jack Back - Inferno

5. Jack Back - Overtone

6. Jack Back - Back and Forth

7. Jack Back -Pelican

8. Jack Back - Afterglow

9. Jack Back - Think Think Think

10. Jack Back - Orion

11. Jack Back - What 2 Say

12. David Guetta (feat. Chris Willis) - Just A Little More Love (Jack Back 2018 remix)