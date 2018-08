Los fans de la banda del momento están de enhorabuena. Little Mix ha anunciado más detalles sobre su nuevo álbum. La fecha de lanzamiento y el mensaje que quieren transmitir son algunos de los datos que ha dado a conocer la integrante Jade Thirwall en Billboard.

"Definitivamente, este es mi álbum favorito. Estoy muy emocionada. Ya estamos listas para publicar algo. Echamos de menos tener nuestra música en el mercado", confiesa la británica, quien añade que sus Mixers ya no tendrán que esperar mucho más. Noviembre es el gran mes en el que Little Mix saciará la sed de nueva música. Aunque aún se desconoce el día exacto, ya podemos ir calentando motores. ¡Qué ganas!

El último álbum de estudio de la girlband fue publicado en 2016 bajo el título de Glory Days.

Pero lo más llamativo de este nuevo trabajo es el significado que quieren transmitir a través de sus canciones. Además del empoderamiento de la mujer y de la importancia de quererse a sí mismo, Jade asegura que también contarán con temas dedicados a la comunidad LGTBIQ+. ¡Qué bonito!

Lo cierto es que no es la primera vez que Little Mix muestra públicamente su apoyo hacia este colectivo. Ya lo hicieron en el videoclip de Power, en el que participan algunas Drag Queens conocidas, así como en el tema Only You a través del cual narran una historia de amor homosexual y en el de Secret Love Song junto a Jason Derulo, también dedicado a esta comunidad.

La comunidad LGTBIQ+, el protagonista del próximo disco de Little Mix

Pero eso no es todo lo que Jade ha ofrecido sobre el próximo álbum. La fecha aproximada de lanzamiento y el significado de sus canciones vienen acompañados de una nueva noticia. El sencillo de este disco saldrá a la venta muy pronto. ¡Lo que lees! No tendrás que esperar hasta noviembre para escuchar música nueva de una de las girlbands más importantes de la historia.

Se acabó la espera. Ya puedes preparar la cuenta atrás porque lo nuevo de Little Mix no solo llega pronto sino que también lo hace cargado de mensajes muy emotivos.