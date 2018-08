¡Liam Payne cumple 25 primaveras! Este miércoles 29 de agosto, el británico está de celebración. No solo ha lanzado su primer EP, First Time, también suma su primer cuarto de siglo.

Lo hemos visto crecer como artista de que empezó sus andanzas junto a la Boy Band más exitosa del milenio: One Direction. Con tan solo dieciséis años, Liam se unió a Zayn, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlison en el grupo que le cambiaría la vida.

Fue fruto de su paso por Factor X. El famoso productor y buscador de nuevos talentos, Simon Cowell, apostó por ellos desde el primer momento, convirtiendo a los chicos en estrellas.

Tras triunfar alrededor del mundo con temas como Story Of My Life o Best Song Ever, tras siete años, los chicos decidieron tomar caminos separados.

¿Y qué hizo el bueno de Liam? ¡Pues reinventarse! De hecho este año, ha lanzado dos canciones que se han convertido en éxitos. Si en invierno todos cantábamos For You, el tema que lanzó junto a Rita Ora que forma parte de la película Cincuenta Sombras Liberadas; este verano aun sonaba Familiar, el hit que ha lanzado junto a J Balvin.

Pero no contento con ello, este verano Liam ha sacado su primer EP. First Time, donde deja claro que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos a la hora de cantar.

Y es que Liam, con 25 años, puede presumir de tener una exitosa carrera, una familia de la que mostrarse orgulloso y varios logros a sus espaldas. En LOS40, con motivo de su cumpleaños, te mostramos 7 logros que ha conseguido Liam antes del cuarto de siglo. ¡Pasa la galería y descúbrelos!