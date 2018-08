El año pasado Paco León terminó el verano totalmente enamorado de México. No sabemos si el destino que ha escogido este año le ha gustado más o menos pero, lo que ha dejado claro, es que lo está disfrutando.

Se marchó diciendo que no iba a colgar nada en redes durante su viaje pero no ha podido cumplir como le ha reprochado algún seguidor en los comentarios de sus fotos. “He dicho que iba a estar una semana sin publicar y he estado 6 días y medio”, le contestaba él.

“Mientras yo llevo una semana en Islandia sin colgar ni una foto…ya no puedo más. Estoy flipando tanto con esto”, escribía rompiendo su palabra.

Y es que los paisajes de los que está disfrutando en Islandia, en familia, son como para compartir. “Esto da asco de lo bonito que es. Hay cientos de cascadas, arco iris cada 10 minutos, las ovejas van de tres en tres. ¿Alguien sabe por qué?”, se preguntaba.

Le hemos visto con abrigo pero también sin camiseta. Es el contraste entre el frío y los baños en aguas calientes que ha retratado y que ha comentado Alejandro Sanz: “Ole. La clase llevada a las últimas consecuencias. Disfruta picha”.

Chiringuito de Islandia. Una publicación compartida de @ pacoleon el 27 Ago, 2018 a las 3:05 PDT

“Este país es acojonante, después de andar casi cuatro kilómetros entre montañas con un pelete (frío) de flipar, llegas a un río de agua caliente. Y de repente se pone a llover. Qué rico…”, explicaba sobre uno de los momentos que le ha tocado vivir en esta aventura.

“Guapo, eres hijo de mi vida”, añadía Inma Cuesta. “Amo del verbo amar”, añadía Belén López. Y es que todos han seguido en Instagram el viaje del actor.

También se ha pasado por las cuevas alucinantes que esconde la región. “La sensación, después de la emoción, por encima lo psicológico, más arriba lo espiritual y por encima de todo: la materia”, relataba.