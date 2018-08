Cinco consejos para que tus propósitos de septiembre duren

Llega septiembre y nos volvemos medio locos. Es como enero pero con más buen humor porque llegas de las vacaciones, del veranito, de no madrugar… En fin, otra historia. Y, dices: ‘’Venga, que esta vez lo consigo: me voy a apuntar al gimnasio, la academia y la autoescuela’’. PUM. ¿En serio? Pues sí, cada año la misma historia.

Pero tranquilo, nos pasa a todos. Por eso hemos decidido echarte una manita. Y te vamos a decir qué tienes que hacer para, por lo menos, llegar a diciembre con los propósitos todavía en pie.

1- Dile adiós al síndrome posvacacional. Acaba con él o te amargará la vida. Cuanto antes asimiles que ya ha vuelto a empezar la rutina, mejor. No te dejes llevar por la nostalgia de las puestas de sol en verano. Noooo.

2- Toma decisiones. Decide cuáles van a ser tus propósitos y no te pases. Con proponerte un par de cositas ya va bien. Pero decídete pronto porque si no, acabas sin hacer nada. Oootra vez.

3- Hazte un plan con objetivos. Ponte una meta: conseguir algo. Por ejemplo, si te apuntas a una academia, proponte aprobar un examen en Navidad. Si empiezas con el running, apúntate a alguna carrerita. Algo.

4- No te vengas abajo si fallas en algún momento. No es fácil y, encima, si estás leyendo esto es porque normalmente lo de los propósitos no es lo tuyo. Así que, no desesperes si tienes algún momento de flaqueo. No se acaba el mundo.

5- El premio. Todos somos como niños así que, decide cómo vas a celebrar lo que vas a conseguir. Una cena en un sitio que te guste, un fin de semana por ahí, una actividad guay... Los regalitos siempre ayudan.

Y ya está, suerte.