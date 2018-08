Los ex triunfitos regresan a la academia de OT

“Al lugar donde has sido feliz no deberías tratar de volver”, cantaba Sabina con mucha razón y si no que le pregunten a los chicos de OT 2017 que este lunes regresaron a la famosa academia de TVE.

Tras poner punto y final a la gira –donde tampoco faltaron las lágrimas-, Amaia, Aitana, Ana Guerra y Roi han tenido el honor de volver a la que fue su casa durante cinco meses: la Academia de Operación Triunfo.

“¿Pero cómo nos vais a subir a la academia? No nos hagáis esto, por favor”, decía Ana Guerra minutos antes de entrar. ¡Y no nos extaña! Porque la canaria no ha parado de emocionarse con sus compañeros desde el primer momento. ¡Pero no ha sido la única!

Nada más cruzar la puerta de la entrada –a pesar de que toda la estancia está patas arriba- los chicos se han echado a llorar. ¡Qué de recuerdos les habrán venido a la cabeza!

Los chicos vuelven a la academia entre lágrimas

“¡Mira, si están todavía mis perchas!”, sollozaba Aitana mientras abría el que fue su armario. Ya lo decían en otro famoso reality de la televisión: “Aquí dentro todo se intensifica”. De este modo, no nos extraña que los cinco meses que han vivido los chicos dentro de OT –y que les han cambiado la vida- hayan sido tan importantes para ellos.

Roi ha dejado de lado su característico humor para ponerse tierno en su cuenta de Instagram: “Mientras subíamos las escaleras propuse que cerrásemos los ojos y que nos imaginásemos un día normal en la academia subiendo del estudio. Al entrar no pudimos emocionarnos recordando cada segundo ahí vivido. Lloramos mucho, pero en esta foto está el instante en el que nos dejamos llevar y nos sentimos como hace cinco meses, en nuestro saloncito, en nuestro mundo paralelo imposible de explicar”. Se nos pone la piel de gallina solo de leer estas palabras.

Amaia canta Teléfono

Pero no es el único momentazo que nos regalaron ayer los ex triunfitos. En plena fase final del casting OT 2018, se acercaron a Barcelona para brindar su apoyo a los nuevos aspirantes.

Por supuesto, Amaia y Aitana no quisieron perder la oportunidad de regalarnos un momentazo. La pamplonica, como si fuese una aspirante más a entrar, se puso delante del micro para interpretar nada más y nada menos que el hit de su amiga: Teléfono.

Amaia canta 'Teléfono'

“Es buena, yo creo que pasa ¿no?”, decía Aitana entre risas mientras ejercía de falso jurado. Aunque hayan sido apenas unos segundos, nos hemos quedado con ganas de que Amaia nos regale una cover entera de Teléfono. ¡Y nos encantaría que fuese con Aitana!