Ed Sheeran se casa en secreto con Cherry Seaborn

Ed Sheeran es conocido por ser uno de los cantantes británicos más destacados del momento. El intérprete de grandes éxitos como The A team o el más reciente Shape of you siempre ha querido aislar su vida privada de su carrera musical. Tanto, que hasta hoy no habíamos podido enterarnos de que ya es un hombre felizmente casado.

En enero del año pasado ya anunciaba desde su cuenta de Instagram su compromiso con Cherry Seabor con la publicación de una romántica fotografía que acompañaba con el siguiente mensaje: “Me prometí justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y muy enamorados y nuestros gatos también están encantados”.

La historia de la pareja podría ser perfectamente el argumento de una de las canciones románticas a las que nos tiene acostumbrados el artista. Bonita, sencilla y conmovedora, no nos extrañaría nada que pudiese ser la fuente de inspiración de muchos de los temas. De amigos de la infancia (se conocían desde el instituto) a marido y mujer, ambos nos han dejado pequeñas pistas de cómo se iba forjando su relación hasta el momento en el que han decidido hacerla oficial.

Cherry Seaborn tien 24 años y es británica. Profesionalmente se ha dedicado durante años a ser jugadora profesional de hockey sobre hierba en Estados Unidos, donde ha pasado la mayor parte del tiempo hasta que recientemente se trasladaba de nuevo a Reino Unido. Durante ese periodo consiguió ser capitana de su equipo y captar el interés de ojeadores de distintas universidades. Además, también trabajó para Wall Street.

La pareja se reencontró en 2015 y desde entonces han intentado mantener su relación de la forma más alejada del público posible. Por lo menos así era hasta que en una entrevista para el programa de YouTube Access el presentador hacía referencia al compromiso que hace tiempo había anunciado y el cantante alzaba la mano y mostraba el anillo de compromiso como respuesta.

Aunque no sepamos mucho acerca de los detalles de la celebración, lo cierto es que, si Cherry es la responsable de inspirar parte del trabajo de Ed Sheeran no podemos dudar que se trata de una gran mujer. ¡Solo podemos mandarles nuestras más sinceras felicitaciones a ambos!