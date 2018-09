¿Qué interés suscita la #Música en las redes sociales?

El verano y la música siempre van de la mano, no se conciben el uno sin la otra. El buen tiempo y una canción del verano son la pareja ideal, ya que no hay mejor momento que los meses de calor para escuchar música y bailar hasta que los pies no pueden más.

Además, no hay nada más gratificante que hablar sobre la música, durante este tiempo de descanso, a través de las redes sociales. Recomendar canciones a tus seguidores, comentar un nuevo single, contar cual es tu hit favorito de agosto o incluso criticar ese tema que no para de sonar y al que ya has cogido manía.

De hecho, parece que en España nos gusta demasiado criticar a través de las redes sociales. Tenemos cierta tendencia a hablar mal de las cosas en general, pero en el caso de la #música, ¿qué opinión nos merece?

#AmstelIndex, un estudio del Índice de Reconocimiento en España

Para valorar todo esto, Amstel ha desarrollado una herramienta que analiza Twitter, Instagram y los mensajes públicos de Facebook. Los estudios de #AmstelIndex ponen en evidencia que, en numerosas ocasiones, en España no sentimos reconocimiento ni valoramos positivamente muchas de las cosas que ocurren a nuestro alrededor.

En el caso de la música, sin embargo, los datos no son negativos. Durante la segunda quincena de agosto, un estudio* de #AmstelIndex ha puesto el ojo en la palabra #Música y los datos que se han obtenido son muy interesantes.

*El muestreo se ha realizado durante un periodo de 15 días para dos escuchas: la música como un aspecto dentro de la cultura y la música en singular. La que vincula a la música con el resto de aspectos culturales aglutinó un total de 55.000 menciones y la escucha vinculada exclusivamente a la música ha registrado 25.000.

La música, ¿reconocimiento o crítica?

El reconocimiento positivo está presente en el 75% de la conversación y el negativo en el 25%. En total, un 39% de las menciones vinculadas a la música incluyen elogios y un 55% incluyen admiración. Si hablamos de términos relacionados con la música que más reconocimiento positivo recogen, las palabras son #Single, #Canción y #Disco.

En el otro lado, dentro del 25% de críticas negativas, un 18% de las menciones vinculadas a la música incluyen insultos.

Es en Twitter donde la música tiene un mayor reconocimiento que en Instagram. 25 puntos y 6,8 respectivamente, para ser más exactos. ¿En qué se traduce esto? Un 27% más de usuarios dan valoraciones positivas en Twitter que en Instagram.

Gráfico facilitado por AMSTEL ÍNDEX.

¿La música, en Twitter o en Instagram?

El hashtag #Música se nombra un 49% de veces más en Instagram que en Twitter. A pesar de ello, englobando el término en el área de cultura, la música es el tema más usado en Twitter. En el caso de Instagram, es el séptimo más utilizado (#Libros es el primero).

¿En qué comunidad se comenta más sobre música? ¿Qué género habla más? ¿Y qué edad?

Madrid, Andalucía y Cataluña son las comunidades autónomas donde más se habla sobre música. Un 25%, un 24% y un 14%, respectivamente, es el volumen de usuarios de cada comunidad que habla sobre este tema (de la muestra analizada) en redes. Eso sí, en todas las comunidades autónomas prima el reconocimiento positivo frente al negativo en cuanto a la música se refiere.

Respecto a los resultados por género, es un 56% de hombres los que hablan de música respecto al 44% de mujeres restante. Es decir, los hombres están presentes en la conversación un 12% de veces más que la mujer.

Analizando la edad de los usuarios, son los jóvenes entre 18 y 24 años son los que más hablan sobre música.

Gráfico facilitado por AMSTEL ÍNDEX.

Conclusión

Si algo busca #AmstelIndex es poner en evidencia que, cuando valoramos positivamente las cosas, nuestro estado de ánimo va mejor. Está claro que no todo es de color de rosas, que una crítica bien hecha siempre es necesaria, pero ser un hater las 24 horas del día no acaba siendo bueno para nosotros mismos.

En España se nos da mejor la crítica que el reconocimiento. Como dato, las personas necesitamos 5 halagos para combatir cada crítica que recibimos. Es hora de cambiar esto y de impulsar la cultura del reconocimiento.

Cuando alguien reconoce lo bueno que hacemos, sentimos una especie de estado de bienestar que nos inspira a hacer algo todavía mejor. Quizá por ello la música es un tema que genere tanto positivismo y tanto reconocimiento: nos ayuda, nos alegra y nos acompaña.