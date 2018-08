Aunque estas vacaciones no hayamos tenido una canción del verano tan definida como lo fue Despacito, no hemos parado de bailar, ¿o no? Los ritmos latinos han vuelto a reinar en las discotecas y en los chiringuitos. Lo mismo nos poníamos a mover la cintura que a preguntar eso del "¿Y el Anillo, pa' cuándo?".

Vamos, que hemos tenido una gran variedad musical. Y, aunque somos muy fans de que haya una canción del verano, este año no nos hemos cansado de ningún tema -el agosto pasado, ya no podíamos más con Despacito-.

Además, este verano también hemos descubierto una decena de modelos en los videoclips de moda. Algunos de ellos se han hecho tan relevantes en el vídeo como los propios artistas, convirtiéndose en los guapos y guapas oficiales del verano 2018.

Desde el chico que no le da Ni la hora a Ana Guerra hasta el que no quiere darle en anillo a Jennifer López, pasando por la modelo alemana que le enseña a bailar a Álvaro Soler en La Habana. Todos ellos están en nuestra lista.

Pasa la galería y conoce a los modelos que nos han robado el corazón este verano. Y, por supuesto, ponles nombre.