¿Te vas a vivir solo? Más vale que sigas estos consejos...

Llega septiembre y eso significa una cosa: la vuelta a la realidad. Una realidad que no es tan dulce para algunos. Sí, ya sabéis a lo que me refiero. Dejar otra vez el nido familiar para volver al mítico piso compartido, la residencia de estudiantes, el loft de 15 metros cuadrados... Una lástima todo.

En Anda Ya hemos hablado del tema con Sara Riveiro, una estudiante de Comunicación Audiovisual y Periodismo que lo ha petado este verano gracias a un tuit en el que da consejos para todos los jóvenes que viven independizados. Y, una cosa hay que decir, razón tiene. Algunos de sus consejos más top son:

Estamos en esa época del año en la que empiezo a coger aire para volver a dejar el nido, así que después de tres años independizada os traigo una humilde lista de cosas que he aprendido para sobrevivir a la adultez. — Sara Riveiro (@SaraRiveiro) 22 de agosto de 2018

- Lo mítico que se nos pasa a todos.

-Lavar la ropa de cama y los pijamas regularmente mejora tu calidad de vida un 800%. — Sara Riveiro (@SaraRiveiro) 22 de agosto de 2018

- Parece que no, pero ojito porque es que sí.

-Sí se nota cuándo has barrido y cuándo no. Sobre todo si eres como yo y vives descalza hasta en enero. — Sara Riveiro (@SaraRiveiro) 22 de agosto de 2018

- Esto pasa, así que ya sabes...

-La comida a domicilio es una trampa mortal y no deberías confundir los "treat yo self" con entrar en bucles de comida basura cara que te deja sintiendote una mierda y pobre. — Sara Riveiro (@SaraRiveiro) 22 de agosto de 2018

-¡Muévete!

-Aunque no seas consciente de que lo echas en falta, tu salud mental mejorará un 200% si vuelves a moverte y/o hacer deporte. Además, dormirás mucho mejor. — Sara Riveiro (@SaraRiveiro) 22 de agosto de 2018

Yo añadiría que no te compres mucha ropa que sea imprescindible planchar, dejes siempre de lado la sección de los dulces y tengas mucho cuidado con lo que se te cuela por el sumidero de la ducha... Una vez me costó 400 euros un fontanero de guardia. ¡No caigas, no caigas!