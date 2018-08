Ed Sheeran habla de su papel en el musical de Danny Boyle basado en los Beatles

Hace unos meses avanzábamos que Ed Sheeran estaba en negociaciones para participar en el último proyecto de Danny Boyle. Ahora, ya ha hablado de su papel en la película que se terminó de rodar el pasado abril y se estrenará en septiembre de 2019.

Se trata de una historia en la que un cantautor se despierta un buen día y se da cuenta de que es la única persona en el mundo que recuerda a los Beatles, ¿te imaginas? Ahí es donde entra en juego Sheeran. “Lo descubro y lo llevo de gira y él acaba volviéndose mucho más grande que yo. Es muy ingeniosa”, ha explicado en una entrevista.

Será su forma de reconciliarse con la banda de Liverpool después de que eliminaran las escenas que grabó para 8 days a week, el documental sobre la banda que hizo Ron Howard.

El guion de esta nueva película está escrito por Richard Curtis, el mismo de otras como Love Actually, El diario de Bridget Jones o Notting Hill y el protagonista es Himesh Patel, el actor que pasó nueve temporadas en la serie EastEnders.

Himesh Patel dará vida al cantautor con el que se cruza Ed Sheeran. / Anthony Harvey / Getty Images

A Sheeran ya le hemos visto haciendo cameos en otras series como Juego de Tronos o The bastard executioner o pelis como la tercera entrega de El diario de Bridget Jones pero esta nueva experiencia es totalmente diferente porque, aunque en la peli hace de sí mismo ha tenido que “aprender a actuar”.

“Con Juego de tronos fue, literalmente, aparecer por allí un día y hacer un cameo. En Bastard Executioner pasé solo un día. Pero esto fueron días completos en el plató, con jornadas de 12 horas diarias”, ha asegurado.

La época de rodaje coincidió con su gira. “La rodaron durante mis conciertos así que fueron dos meses muy intensos. Podía tener cuatro días de presentaciones y después, tres de grabación”, ha relatado.

En cuanto al resultado, parece bastante positivo. “Estaba haciendo de mí mismo, así que no creo que lo haya hecho tan mal. No había mucho que estropear”, ha confirmado.

Parece que no cierra las puertas a seguir explorando esta nueva faceta aunque con matices: “No me imagino a mí mismo haciendo de Avenger, en realidad no quiero ser actor”. Pero sí plantea alternativas, de hecho, asegura que no le importaría hacer una peli tipo Once (2007), “quiero hacer algo así, algo donde las canciones dictan de alguna manera la película”.

En la película, aún sin título, de Danny Boyle, coincidirá con una vieja conocida en nuestro país, Ana de Armas que, como ya anunciamos hace unos meses, se unió al proyecto y coincidió con el músico.

Con documental propio

Ahora, está a punto de estrenar su propio documental, Songwriter, dirigido por su primo y en el que veremos el proceso de grabación de su último disco. Y sí, veremos a la mujer con la que acaba de casarse, pero con reservas.

“Doy tanto de mí en mis canciones que son pocas las decisiones que puede tomar, básicamente, mantener ciertas cosas de manera privada. Creo que mi casa, mi familia y mi pareja, esas son cosas muy privadas y son las mejores cosas en mi vida, así que no quiero arruinarlas”.