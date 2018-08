Calvin Harris, Demi Lovato, Tom Walker y Álvaro Soler suenan con fuerza para el número 1 del sábado

Este sábado es 1 de septiembre, lo que significa que empieza una nueva temporada para Tony Aguilar al frente de Del 40 al 1 Coca-Cola. Pura historia de la radio y de la música en España, un show líder de audiencia que sirve de auténtico sismógrafo de los temblores del éxito en nuestro país, y con más suspense que una película de Hitchcock.

Arrancamos mes con la emoción por todo lo alto, porque hay un par de canciones que podrían lograr lo que ninguna otra ha conseguido este año: sumar cuatro semanas en el primer puesto de la lista. Se trata de One kiss, el hitazo de Calvin Harris y Dua Lipa (actualmente en el número 1), y La cintura, de Álvaro Soler (ahora en el #2). Ambas han sido la banda sonora del mes de agosto y veremos si siguen pujantes con el cambio de hoja en el calendario.

También son favoritos Tom Walker, que está en el #3 con Leave a light on, una de esas canciones con poso, que perduran en el tiempo (podría ser el primer número en nuestra lista para el cantante escocés), y Clean Bandit con Demi Lovato con Solo, en el #4. Y no, no vamos a olvidarnos de Juan Magán y Mala Rodríguez: su sorprendente colaboración ya está en el #5 y apunta muy alto.

En esta edición del programa podemos asistir, además, al regreso al chart de Jonas Blue. El DJ británico parte como candidato con Rise, un tema que lo ha petado en Inglaterra y en el que colabora con el dúo Jack & Jack. Puedes seguir apoyándolos con el HT #MiVoto40JonasBlue.

Te pedimos tu participación no solo para dar luz verde al candidato, sino también para votar por las canciones que están en lista. Ocho de vosotros podréis dar vuestro voto en antena, y a cambio os regalaremos la película Los Vengadores: Infinity War y el libro Locos, ricos y asiáticos, de Kevin Kwan. Para optar a ello, hay que llamar al 902 39 40 40.

Sí, empezamos septiembre, pero no por eso hay que perder las ganas de fiesta, el buen rollo y el espíritu positivo… Aún estamos en verano. Y si escuchas Del 40 al 1 Coca-Cola el sábado por la mañana te garantizamos que pasarás cuatro horas de diversión de la buena. ¡Te esperamos!