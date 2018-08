El vestido de novia de Meghan Markle, al alcance de todos

Parece increíble, pero es real como la vida misma. El vestido de Givenchy que Meghan Markle lució en su boda con el príncipe Enrique, el velo que llevó y la tiará que portó estarán al alcance de todos aquellos que quieran.

Al menos, eso sí, para hacerse una foto con ellos pues el vestuario de la última boda real no estará a la venta pero sí en exposición en el palacio de Kensington que lleva por título A royal wedding: The duke and duchess os Sussex.

Y es que con la expectación que generó el enlace del hijo pequeño del príncipe Carlos de Inglaterra no es de extrañar que desde Kensington se quiera seguir sacando rédito a un evento nupcial que ha supuesto un soplo de aire fresco en la vetusta monarquía británica.

Hasta el momento solo ha trascendido esta prenda dentro de la exposición que se podrá ver en el castillo de Windsor hasta el 6 de enero de 2019. En Londres también se encuentra ahora programada una exhibición loando, precisamente, el estilo de Diana de Gales, madre del novio de la que hace ahora 21 años de su fallecimiento.