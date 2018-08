Esta es la chica Disney ante la que se arrodilla Shawn Mendes

“Hey McKenna Grace! Te adoro”. Es lo que ha escrito Shawn Mendes junto a la foto en la que se le ve arrodillado ante esta jovencita de 12 años que parece haberle conquistado.

Aunque el sentimiento es mutuo porque ella no ha dudado en responder con un tierno mensaje: “Encontrarme contigo ha sido como encontrarme con un unicornio. Eres increíble”.

McKenna tenía solo 6 años cuando empezó a trabajar en la serie de Disney, Crash & Bernstein, que mezcla imagen real con marionetas. Y eso sólo fue el principio de una larga lista de apariciones en series de televisión y películas.

En la película Yo, Tonya, hacía el papel de niña de la protagonista y no es más que una de sus últimas interpretaciones. De hecho está haciendo lo mismo con Carol Denvers, o lo que es lo mismo, Capitana Marvel, la peli de superhéroes que veremos el año que viene.

Pese a su corta edad posee un curriculum que ya quisieran muchos, es lo que tiene haber comenzado a trabajar desde tan pequeña. Ya ha trabajado con gente como Chris Evans, Bella Thorne o Liam Hemsworth.

Una pequeña con mucha vida que ha conquistado al canadiense, aunque nadie piense mal que sólo tiene 12 años, no es nada sentimental.

Claro que, viendo el talento que tiene la pequeña no nos extrañaría que acabaran haciendo algo juntos porque lo de cantar tampoco se le da nada mal.

Soltero por elección

Además, y volviendo a lo sentimental, Mendes ha confesado en una entrevista con Variety que, está soltero porque lo quiere así. Aunque hace unos meses la mayoría dimos por sentado que estaba con Hailey Baldwin con la que posó en la alfombra roja de la MET Gala, parece que de momento, no tiene a nadie.

“Ahora mismo no estoy saliendo con nadie, pero no es por falta de tiempo. No tengo claro si estaría con alguien de estar en casa”, asegura, dejando claro que no es una cuestión de agendas.

“No se ha presentado la oportunidad y tampoco es algo que esté buscando. Al ver a otros artistas o a cualquier otra persona con su pareja, no puedes evitar plantearte si sería agradable tener una, por supuesto. Pero entonces te das cuenta de que eso es un error, que es mejor esperar. Ahora mismo se supone que debo estar solo”, añade.

Solo pero con amigas como esta pequeña actriz con la que ha coincidido en una fiesta de la revista en la que salen ambos, dos jóvenes con mucho futuro por delante.