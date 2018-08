Así suena ‘Quizás’, el primer single de Agoney

Se ha hecho de rogar, pero el debut musical de Agoney es inminente. Este viernes, el exconcursante de Operación triunfo lanza por fin Quizás, su primer sencillo y carta de presentación de lo que será su carrera discográfica.

Para ir abriendo boca, el cantante canario ha compartido en sus redes sociales un pequeño adelanto del tema que estará disponible a partir de mañana en las principales plataformas digitales.

⏳ 31.08.18 #Quizás Una publicación compartida de AGONEY (@agoney_ot2017) el 29 Ago, 2018 a las 12:22 PDT

En LOS40 ya hemos escuchado el tema completo y podemos adelantarte que en el imaginario de Quizás hay artistas como Maroon 5 (sobre todo su Moves Like Jagger), Ariana Grande, Troye Sivan y Scissor Sister.

Se trata de un medio tiempo pop con un ritmo muy marcado y un sonido contemporáneo. Los sintetizadores tienen especial protagonismo durante toda la canción. Y, ojo, porque el estribillo resulta bastante pegadizo.

Con este lanzamiento, Agoney pasa a formar parte de la industria en la que ya juegan algunos de sus excompañeros de OT 2017, como Miriam Rodríguez, Cepeda, Roi, Mireya, Ana Guerra, Lola Índigo y Aitana que están disfrutando de sus primeros éxitos.

El paso de Agoney por 'OT 2017'

Aunque se quedó a las puertas de la final, Agoney fue uno de los concursantes más importantes de la novena edición de Operación triunfo.

Versatilidad, una personalísima voz y aptitudes para el baile. Estas son algunas de las capacidades que ayudaron a Agoney en su paso por la Academia, relagándonos actuaciones como Eloise, Manos vacías o Where Have You Been.