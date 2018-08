Ed Sheeran no quiere otro disco, prefiere “algo que no se presente en radios”

Parece que los artistas han cogido el gusto a eso de cambiar radicalmente de estilo cuando están en la cima de su carrera. Miley Cyrus quiso romper con su pasado más gamberro en su último disco, Lady Gaga cambió de faceta en Joanne o los sonidos de Taylor Swift se oscurecieron en Reputation.

Ahora es Ed Sheeran quien ha confirmado en una entrevista para la BBC que no siente la necesidad de lanzar un próximo disco al uso. El artista ha asegurado que le "gustaría hacer el año que viene un proyecto que no sea un disco. Algo que no se presente en radios. Algo que no sea lo que hago normalmente, solo para limpiar un poco de aire”.

Sólo una estrella internacional de su nivel puede permitirse algo así. De hecho, el último disco del británico, Divide, ha vendido más de 12 millones de copias. Esta cifra triplica los datos de cualquier otro lanzamiento triplicando los datos de cualquier otro lanzamiento de hace relativamente poco como el de Taylor Swift, Kendrick Lamar o Drake.

Es con este último artista con quien Ed Sheeran desea colaborar. “Creo que en algún momento Drake y yo necesitamos hacer algo, creo que tiene que pasar”, ha dicho en otra entrevista.

Más allá de eso, es su ejemplo y modelo a seguir, ya que como él afirma “Drake saca discos enormes pero entre medias se embarca en varios proyectos que no importa lo grandes que sean porque no son el álbum. Y tiene sentido”.

¿Qué quiere hacer Ed Sheeran con su carrera artística?

¿Quiere producir una serie, dedicarse al plano interpretativo como ya hizo en Juego de Tronos o centrarse en colaboraciones sueltas? Realmente, poco sabemos de los proyectos que rondan en la cabeza de Sheeran.

Hace unos meses, Ed Sheeran habló de lanzar un disco poco comercial, influido por Nebraska de Bruce Springsteen, pero ahora parece que ni esto le convence. El cantante quiere volver a la esencia de su primer EP, trabajo que considera “lo más interesante que ha hecho”.

Sea como sea, está claro que Ed Sheeran se lo puede permitir. Actualmente, sólo Adele está al nivel (o quizá un poco por encima) que el cantante en la industria. Por tanto, un tiempo de descanso y experimentación no va a ser negativo para su carrera. Quizá al contrario.