Hayley Kiyoko: De chica Disney a referente musical lésbico

Hay una nueva hornada de chicas jóvenes que quieren transmitir un mensaje claro a través de su música. Una de ellas es Hayley Kiyoko y su discurso casa con la comunidad LGTBiq.

Ahora está centrada en su faceta como cantante pero también es actriz y modelo y de las que ya tienen un amplio curriculum en el sector.

Así que puede que no la hayas escuchado todavía (y eso que lleva en esto unos 8 años) pero seguro que la has visto en alguna peli o serie.

Ganó el premio a la artista push del año en la última edición de los MTV VMAs donde también tuvo su momento de gloria cuando subió al escenario a interpretar su single Curious. Está claro que su legión de fans aumenta día a día y hay motivos para que suceda.

“Este premio valida a cualquier mujer queer de color para seguir sus sueños”, dijo, cuando recogió el premio.

Si todavía no la tienes bien localizada, ‘don’t worry’, aquí tienes algunos datos sobre ella para conocerla mejor.

#Tiene 27 años y tiene ascendencia japonesa, inglesa y escocesa aunque nació en Estados Unidos. De ahí sus rasgos exóticos.

#Sus primeros trabajos fueron como actriz. Fue Velma en las pelis de Scooby Doo y Stevie Nichols en cuatro episodios de Los magos de Waverly Place (la de Selena Gomez).

#Hasta ahora, la serie en la que más capítulos ha participado ha sido CSI:Cyber en la que daba vida a la técnico Raven Ramírez y que la mantuvo en antena durante 31 episodios.

#También dentro de la factoría Disney, participó en la peli Lemonade mouth para la que grabó tres temas que encontramos en su banda sonora.

#Fue miembro de The Stunners, el grupo de pop que fue telonero de My world tour de Justin Bieber y del que también salió Tinashe.

#Publicó su primer EP en solitario en 2013, A Belle to Remember. Luego llegaron otros dos antes de publicar el pasado marzo su primer álbum, Expectations.

#En una entrevista con la revista Elle desveló que se consideraba una mujer homosexual.

#En sus canciones habla de relaciones lésbicas y eso la ha convertido en un icono queer y ha dado lugar al mote que le han puesto sus fans: Lesbian Jesus.

#Este agosto, Taylor Swift la invitó al escenario de uno de sus conciertos en Massachusetts para cantar con ella su tema Curius.

#Kiyoko criticó en redes el tema Girls de Rita Ora. “Alienta la mirada masculina mientras margina la idea de que las mujeres aman a las mujeres”, escribió. Cardi B, que colabora en la canción acabó pidiendo disculpas por usar términos que no sabía que eran ofensivos para la comunidad LGTBiq y confesó que ella había tenido experiencias con mujeres.

#En alguna ocasión ha criticado la actitud de la industria ante estos temas. “No estoy hipersexualizando mi música: me lío con mujeres porque me gustan las mujeres, no para ser sexy. No es que sea para provocar, es que es mi vida”, dijo en una entrevista en la que también se preguntaba si los ‘¿otra vez una canción sobre una chica?’ los recibía Taylor Swift cuando escribía sobre chicos. Taylor la apoyó y recordó que era lo mismo que ella decía cuando la comparaban con Bruno Mars o Ed Sheeran.

#También ha compartido escenario con Brendon Urie de Panic! At The Disco portando la bandera gay, algo habitual en sus actuaciones.

#Su último single, What I need, cuenta con la colaboración de Kehlani y relata su historia con otra chica que la dejó para salir con un chico y así esconder su homosexualidad.