La canción del verano es el reflejo de la sociedad española

Entre las tradiciones de verano, además de las vacaciones, la nevera de la playa y el descanso se encuentra la canción que pone ritmo al periodo estival. Los recopilatorios de música veraniega se convirtieron en el pequeño escaparate de canciones que habían triunfado en los meses previos y que serían la melodía en discotecas y fiestas de pueblos. Pero los hits del verano, además, son el reflejo de la sociedad española y de cómo esta ha cambiado con el paso de los años.

Entre el pop y el dance es el resumen de los números 1 del verano de 2018. Desde que se comenzara a publicar la lista de LOS40, allá por 1966, éste es el verano con menos variedad de géneros entre las canciones del verano: La cintura, de Álvaro Soler; These Days, de Rudimental con Jess Glynne, Macklemore y Dan Caplen o One Kiss, de Calvin Harris, han sido los temas que se han colado como los temas del verano.

El pop, el género rey

Si hay un género que se ha mantenido sonando en las casas de los españoles, sin importar épocas, ese ha sido el pop. En 1966, con la tímida entrada de The Beatles en las listas y en los tocadiscos de los españoles se inició el periplo del que podría ser el género más internacional. Entre los temas del verano de los años 60 también tenía un protagonismo especial la balada como uno de los géneros mayoritarios: sirva como ejemplo Un sorbito de champagne, de Los Brincos. Uno de los temas del verano de 1966.

Los Beatles en los años sesenta eran los reyes

La lista de música más escuchada en los años 60 también era reflejo de lo que acontecía en el resto de la cultura española: autarquía, timidísima entrada de grupos extranjeros y géneros y temas ‘puritanos’, acorde a la moral franquista de la época.

Hubo que esperar hasta la muerte del dictador Franco para observar cómo florecían no solo los géneros, sino la variedad musical, así como la entrada de letras más vivas en los altavoces de los españoles. Los años 70 fueron los de Mocedades, Camilo Sesto o Julio Iglesias con su Por el amor de una mujer.

Del rock de los 80 a lo latino de los 2000

Los años 80 supusieron una revolución cultural en la que los estilos musicales se fusionaban, otros aparecían, las letras se rebelaban y el florecimiento de la música se hizo patente también en las canciones del verano. Fue la década en la que los Leño consiguieron colar su ¡Que tire la toalla! como canción del verano, o cuando Sting consiguió ser canción del verano en el 85 con If You Love Somebody, Set Them Free.

A partir de los 90 y mucho más marcado tras los años 2000 los ritmos poperos vuelven a entrar y a ser los favoritos para los melómanos españoles. En los 90 aún resistían himnos rockeros entre los hits del verano.

El ascenso del reguetón está solo en tu cabeza

Si crees que la música del verano en los últimos años es todo reguetón, debes saber que los datos te quitan la razón. 2018 es el año en que los hits veraniegos se dividen entre el pop y la música dance. El pasado verano tan solo se coló el Mi gente, de J Balvin y Willy William como el tema regaettonero del verano, rodeada del pop de Álvaro Soler y Bombai con Bebe.

En los más de 50 años de lista de LOS40 solo tres temas han conseguido ser el top 1, ser uno de los temas del verano.