Meghan Trainor ya tiene fecha definitiva para el lanzamiento de su próximo álbum

Lo bueno se hace esperar, dicen. Tras haber pospuesto el lanzamiento de Treat Myself, Meghan Trainor parece tener la fecha definitiva de su nuevo trabajo. Apúntalo en el calendario porque está más cerca de lo que crees.

El próximo 25 de enero de 2019 la cantante nos deleitará con los temas de su próximo disco, tal y como ha hecho público iTunes en su plataforma. ¿Que aún queda mucho para eso? ¡El tiempo vuela!

Captura del álbum de Meghan Trainor en iTunes, donde viene incluida la fecha de lanzamiento / iTunes

Lo cierto es que el lanzamiento de Treat Myself estaba previsto para finales de agosto, pero la apretada agenda de la artista y su pasión por componer canciones la obligó a posponer su publicación. La intérprete de No Excuses lo explicaba así en sus redes sociales:

"El pasado año ha sido uno de los más emocionantes de toda mi vida. Me he prometido con el amor de mi vida, Daryl. He podido trabajar con Diddy, DJ Khaled y Fergie en The Four, y he publicado cinco nuevas canciones que las que estoy completamente obsesionada. Estoy en un lugar tan alucinante que no puedo dejar de componer canciones. Así que he decidido retrasar mi nuevo álbum, Treat myself, hasta que que todo salga de mi cabeza y las grabe en el estudio. Nunca he estado más emocionada porque todos podáis escuchar mi nueva música".

Para amenizar la espera sus seguidores pueden alimentar sus oídos con No Excuses, Let You Be Right, Can't Dance y All The Ways, los nuevos temas que hasta ahora ha publicado Meghan.

Aunque Meghan no lo ha confirmado, su álbum ya aparece en la plataforma de iTunes con fecha de lanzamiento. 25 de enero de 2019, 25 de enero de 2019, 25 de enero de 2019... ¡apúntalo!