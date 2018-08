La llegada de Lady Gaga al Festival de Cine de Venecia 2018 ha conseguido convencer hasta a los más escépticos de que la Mother Monster ha vuelto para quedarse. Enfundada en un espectacular vestido de corte clásico y sofisticado combinado con un peinado de estrella hollywoodense inspirado en la estética pin up, Gaga ha protagonizado la entrada más triunfal del evento.

Pero no era tan sólo su look lo que lograba hacer de su llegada el instante que atrapaba todas las miradas. La actitud llena de glamour de la diva, que incluía un gran registro de gestos como lanzar besos a sus fans, oler flores, o perder sensualmente su mirada en el horizonte, ha quedado inmortalizada en una serie de imágenes dignas de pasar a la historia.

Aunque Lady Gaga ha logrado distraer a la audiencia de uno de los momentos más destacados del festival: los desfiles sobre la alfombra roja, el resto de presentes en la gala no han estado faltos de estilo. Entre ellos, Ryan Gosling, que no sólo lucía una de las vestimentas más aclamadas por los ojeadores de estilo, sino que además también acudía a presentar su nueva actuación en la película First Man.

Por su parte, la cantante ponía rumbo a Venecia para estar presente durante el estreno del film Ha nacido una estrella, que coprotagoniza junto al actor y director del largometraje (tras la renuncia al puesto por parte de Clint Eastwood), Bradley Cooper. Este remake de la película homóloga A star is born, del año 1937, llegará a los cines el próximo mes de octubre.

Gaga también ha sido la encargada de ponerle voz a BSO de la película, en la que encontraremos canciones originales compuestas e interpretadas por la artista e incluso podremos escuchar la voz de Cooper en temas como Music to my eyes, Heal me, Look what I found o I’ll Never love again.

Para hacer aún más inolvidable el acontecimiento te dejamos una colección de algunas de las imágenes más memorables que nos ha dejado la artista. En un festival donde de todas las películas participantes sólo una está dirigida por una mujer, Lady Gaga ha conseguido coronarse como la reina de la fiesta.