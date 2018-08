Britney Spears se burla de una fan española que pagó 900 euros por verla

¿Te imaginas que pagas 900 euros por ver a tu artista favorito y al final te cae tan mal que ni te quedas al concierto? Pues eso puede pasar. Si no, que se lo digan a Marta Gutierrez, la mallorquina que pagó esa pasta por ver a Britney Spears en Londres.

Marta estaba motivadísima porque la entrada incluía un meet and greet con su adorada estrella, pero todo acabó en tragedia. Con los nervios le puso la mano en la espalda y como no tenía permitido tocar a Britney, ella se mosqueó y pidió a los agentes de seguridad que la echasen.

La pobre Marta le explicó a la cantante que había sido todo sin querer y que, por favor, le dejase hacerse la foto porque se había gastado muchísimo dinero... Britney se rio de ella y le dijo que se fuera. Chim pum. Atención al vídeo que lo cuenta ella misma.

Y, no nos quedamos ahí, otro gran personaje de la semana es el delfín Zafar. Resulta que tuvieron que cerrar una playa de Francia porque no paraba de molestar a las mujeres, no las dejaba en paz. Ojito con los delfines porque no son tan inofensivos y tan monos como parecen...