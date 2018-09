No hay dos sin tres: así es la nueva serie del universo de ‘The Vampire Diaries’

¿Fuiste un fan incondicional de The Vampire Diaries? ¿Te gustó The Originals? ¿Te molan las series juveniles con elementos fantásticos? Pues muy atento porque desde el otro lado del charco llega próximamente una ficción que tiene todas las papeletas para ser tu nueva serie de cabecera.

Legacies, como así se titula el spin off de The Originals, se estrena en The CW el próximo mes de octubre y se trata de una de las grandes apuestas de la network norteamericana, que, además, volverá a sumergirse en el universo de Crónicas vampíricas.

En Legacies, "la historia se centra en la próxima generación de seres sobrenaturales que estudian en la Escuela Salvatore para Jóvenes y Dotados: la hija de Klaus Mikaelson, Hope Mikaelson, de 17 años; Las gemelas de Alaric Saltzman, Lizzie y Josie Saltzman; y otros jóvenes que alcanzarán la mayoría de edad con ganas de ser lo mejor de sí mismos, a pesar de sus peores impulsos. ¿Serán estos vampiros, hombres lobos y brujas los héroes que quieren ser, o los villanos que fueron sus antecesores?".

Tráiler oficial de 'Legacies'

El reparto de la serie está compuesto por: Danielle Rose, Matthew Davis, Kaylee Bryant, Jenny Boyd, Aria Shahghasemi, Quicy Fouse y Peyton Alex Smith. Pero ojo, porque también veremos otras caras conocidas del universo The Vampire Diaries, como Zach Roerig (Matt Donovan) y Steven R. McQueen (Jeremy Gilbert).

Legacies es una serie original de The CW que podrás ver en nuestro país gracias a HBO España.